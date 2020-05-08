Facebook разрешит сотрудникам работать дистанционно до конца 2020 года

Американская компании Facebook разрешит своим сотрудникам работать дистанционно вне офиса до конца 2020 года. Об этом информирует телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что речь идет о сотрудниках, которые могут выполнять свою работу удаленно.

При этом Facebook намерен открыть большинство своих офисов 6 июля.

Пока не сообщается, каких именно сотрудников попросят выйти в офис.