Facebook и Google оставят сотрудников на удаленке до конца года
Руководство компании Google вслед за Facebook до конца года продлило удаленный режим работы для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является критически важным. Тем не менее, отдельным работникам приезжать в офис все-таки разрешат, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Такое заявление на общем собрании сделал гендиректор холдинга Alphabet Сундар Пичаи - материнской компании Google. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на осведомленные источники. При этом, допустил Пичаи, небольшая часть сотрудников сможет вернуться в офис - но не раньше июня-июля и только при соблюдении мер безопасности.
О сохранении дистанционного формата работы до конца 2020 года ранее на этой неделе объявили в Facebook. Также в компании отменили все мероприятия с участием большого количества людей как минимум до июня 2021 года.
В то же время представители Facebook заявили, что начнут открывать офисы с 6 июля. Какие сотрудники смогут вернуться на рабочие места, будет определено позднее.
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