Илон Маск объяснил миру, как читается имя его сына

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск наконец-то пояснил, как читается имя его ребенка от канадской певицы Граймс X Æ A-12.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Meduza.io, он рассказал об этом в шоу американского комика и подкастера Джо Рогана.

На Reddit предполагали, что имя звучит как "Саша", "Саша Архангел" "Икс Эш Архангел". Но все оказалось гораздо проще - X Æ A-12 читается так же, как пишется, то есть "Экс Эш Эй-Твелв". По словам Маска, идея по большей части принадлежит Граймс. Но отсылку к A-12, любимому самолету-разведчику Маска, придумал именно он. Кроме того, глава Tesla еще раз объяснил, что значит имя его сына:

X - неизвестная переменная

Æ - по словам Граймс, так на эльфийском пишется AI, то есть "artificial intelligence" (искусственный интеллект). Певица утверждает, что Æ по-эльфийски может значить еще и "любовь".

A-12 - в честь американского самолета-разведчика Lockheed A-12, предшественника Lockheed SR-71 Blackbird (любимого самолета Граймс и Маска). A-12 также называют "Архангелом". Граймс вместо SR-71 написала SR-17, но Маск ее поправил. Свою любовь к SR-71 пара объясняет так: на разведчике не установлено оружие, защиты тоже нет, упор сделан на скорость. Полезен в бою, но вреда не причиняет.

Добавим, что скорее всего, в документах у ребенка будет другое имя - законы штата Калифорния, где родился X Æ A-12, запрещают использовать в имени лигатуры и цифры.