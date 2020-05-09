ВОЗ запустит приложение для борьбы с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в этом месяце запустит приложение, которое позволит людям в странах с недостаточными ресурсами оценить наличие у себя симптомов коронавируса.
Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В приложении они смогут ответить на вопросы о своих симптомах и получить рекомендации насчет наличия у них коронавируса. Программа на основе страны пользователя также предоставит информацию о том, где и как гражданин может пройти тест на вирус.
Представители организации рассказали, что рассматривается и возможность добавления функции отслеживания контактов с зараженными на основе Bluetooth.
Правительство любой страны сможет взять за основу программу ВОЗ, добавить необходимые функции и издать уже свое собственное приложение.
Индия, Австралия и Великобритания уже запустили свои официальные приложения, которые должны помочь в борьбе с эпидемией.
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