ВОЗ запустит приложение для борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в этом месяце запустит приложение, которое позволит людям в странах с недостаточными ресурсами оценить наличие у себя симптомов коронавируса.

Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В приложении они смогут ответить на вопросы о своих симптомах и получить рекомендации насчет наличия у них коронавируса. Программа на основе страны пользователя также предоставит информацию о том, где и как гражданин может пройти тест на вирус.

Представители организации рассказали, что рассматривается и возможность добавления функции отслеживания контактов с зараженными на основе Bluetooth.

Правительство любой страны сможет взять за основу программу ВОЗ, добавить необходимые функции и издать уже свое собственное приложение.

Индия, Австралия и Великобритания уже запустили свои официальные приложения, которые должны помочь в борьбе с эпидемией.