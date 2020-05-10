https://news.day.az/hitech/1233537.html Выход новых AirPods отложен из-за COVID-19
Выход новых AirPods отложен из-за COVID-19
Производство нового поколения беспроводных наушников AirPods компании Apple отложено на год из-за коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Nikkei Asian Review.
По информации издания, массовое производство наушников начнется в первом квартале 2021 года, а массовая сборка AirPods Pro второго поколения запланирована на четвертый квартал следующего года.
При этом в 2020 году Apple скорее всего выпустит гарнитуры Beats.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре