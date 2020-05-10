Выход новых AirPods отложен из-за COVID-19

Производство нового поколения беспроводных наушников AirPods компании Apple отложено на год из-за коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Nikkei Asian Review.

По информации издания, массовое производство наушников начнется в первом квартале 2021 года, а массовая сборка AirPods Pro второго поколения запланирована на четвертый квартал следующего года.

При этом в 2020 году Apple скорее всего выпустит гарнитуры Beats.