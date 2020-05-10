Стала известна цена новых наушников Apple

Уже на протяжении нескольких месяцев СМИ говорят о том, что Apple готовит полноразмерные накладные наушники под собственным брендом. Известный инсайдер Джон Проссер поделился новыми подробностями, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

По его словам, новая модель проходит под кодовым номером B515, а вот на коммерческий рынок может выйти под названием AirPods Studio. То есть, во-первых, это будут наушники не под брендом Beats, и, во-вторых, они будут студийными, то есть качество звука должно быть на высоте.

По словам Джона, стоить AirPods Studio будут $349, а это делает их прямым конкурентом высококачественным накладным наушникам с шумоподавлением от Bose и Sony.

Также ожидается модульная конструкция, система шумоподавления и поддержка голосового помощника Siri.

Отметим, что AirPods Studio должны дебютировать на конференции для разработчиков WWDC в июне.