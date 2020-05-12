Xiaomi работает над двумя новыми смартфонами

Китайский инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о будущих флагманских смартфонах Xiaomi.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, источник сообщает, что производитель готовит два топовых устройства, которые проходят с кодовыми названиями Apollo и Verthand (имена мифических персонажей).

Обе новинки должны получить дисплеи с изогнутыми краями и частоту обновления картинки 120 Гц. Предположительно, один из этих аппаратов будет Xiaomi Mi Mix 4, а другой - Xiaomi Mi 10S.

Напомним, Xiaomi Mi 10S приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 865, модем для сети пятого поколения и фронтальную камеру, которую встроят под экран. К сожалению, информации про Xiaomi Mi Mix 4 пока нет.

Точной даты выхода новинок инсайдер не сообщил, но их точно должны выпустить в этом года.