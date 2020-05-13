Сотрудники Twitter будут работать из дома и после пандемии

Американская компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, разрешит своим сотрудникам работать в удаленном режиме и после того, как закончится пандемия коронавируса нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник в пресс-релизе на сайте соцсети.

"Если наши сотрудники находятся в той роли и ситуации, которые позволяют им работать из дома, и они хотят продолжать это делать на постоянной основе, мы это реализуем, - указано в заявлении. - Если нет, наши офисы будут тепло приветствовать их при условии принятия необходимых мер предосторожности, когда мы решим, что вернуться на работу безопасно".

Издание BuzzFeed отмечает, что сообщение о возможности удаленной работы и после пандемии разослал сотрудникам глава компании Джек Дорси. Он указал, что физическое присутствие в офисе будет все же необходимо для ряда работников, в частности для тех, кто поддерживает работу серверов.

В пресс-релизе также сообщается, что офисы откроются не ранее сентября. Командировки тоже будут запрещены как минимум до этого момента. Кроме того, до конца года отменены любые мероприятия, предполагающие присутствие группы людей.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 80 тыс. человек.