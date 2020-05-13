Facebook удалил миллионы постов о коронавирусе

Социальная сеть Facebook удалила миллионы постов, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Bloomberg.

Указано, что с 1 марта было удалено 2,5 млн постов, в которых шла речь о продаже защитных масок, дезинфицирующих средствах и тестах COVID-19. Это было сделано для того, чтобы помешать продавать контрафактную продукцию.

Для этого Facebook опирался на ту же технологию распознавания изображений, которую использует для продажи оружия и наркотиков. Соцсети пришлось быстро обучать свой искусственный интеллект, потому что в некоторых постах, например, предлагали пить отбеливатель в качестве лекарства.

Также в Facebook заявили, что в первом квартале 2020 года было удалено 1,7 млрд фальшивых аккаунтов, 39,5 млн обнаженных изображений и 7,9 млн постов, рекламирующих наркотики.