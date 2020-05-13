Facebook выплатит $52 млн по иску работающих с травмирующим контентом модераторов

Компания Facebook согласилась выплатить $52 млн в досудебном урегулировании иска модераторов, работающих с травмирующим материалом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В рамках иска компенсации получат более 10 тыс. модераторов, работающих сейчас или занимавшихся отбраковкой травмирующих материалов в социальной сети ранее. Большинству будет выплачена компенсация в размере $1 тыс., те же, у кого было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, могут претендовать на компенсацию в размере около $50 тыс. Также компания намерена расширить меры по психологической поддержке работающих с опасным контентом модераторов.

Иск к Facebook подала осенью 2018 года бывшая сотрудница компании Селена Скола. Она утверждала, что в результате регулярного просмотра фотографий и видеозаписей с убийствами, самоубийствами и изнасилованиями во время работы модератором у нее развилось посттравматическое стрессовое расстройство. К иску затем присоединились ее коллеги.