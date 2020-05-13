Sony: PlayStation 5 выйдет в срок, несмотря на пандемию

Компания Sony обязалась выпустить игровую консоль PlayStation 5 без опозданий. Несмотря на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и падение прибыли в 7 раз, приставка выйдет в срок - к сезону предрождественских праздников до конца этого года, пообещали в Sony, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"<...> Несмотря на что такие факторы, как переход сотрудников на удаленную работу и ограничения на международные поездки, создали некоторые вызовы для части процесса тестирования и квалификации производственных линий, разработка продолжается, а запуск консоли запланирован на праздничный сезон 2020 года", - цитирует CNBC заявление Sony. "На данный момент не возникло серьезных проблем в разработке" игр для PlayStation 5, добавили в компании.

Согласно опубликованному сегодня отчету Sony, чистая прибыль в IV-м финансовом квартале рухнула на 86% - с 87,9 миллиарда иен до 12,6 миллиарда иен. Выручка упала на 18% - с 2,128 триллиона иен за тот же период годом ранее до 1,749 триллиона иен.

Количество подписчиков на платный сервис PS Plus увеличилось на 2,7 миллиона человек в сравнении с прошлым кварталом. 66% продаж игр в IV-м квартале года пришлись на цифровые загрузки (за тот же квартал прошлого года - 45%). При этом в Sony отказались давать прогноз на текущий финансовый год, связав это решение с "неопределенностью, вызванной распространением COVID-19".