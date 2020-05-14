Apple хочет запустить сервис аудионовостей

В Apple готовятся к запуску аудиоверсии сервиса Apple News+ для чтения журналов и новостей.

Как сообщает Digiday со ссылкой на осведомленные источники, в последние месяцы компания обращалась к издателям с предложением озвучить их контент, при этом обязуясь взять все производственные расходы на себя, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным издания, Apple готова перечислять партнерам до 50% выручки, полученной от показа рекламы. Величина компенсации будет зависеть от того, насколько тот или иной материал был востребован у слушателей за последние 30 дней. Предполагается, что для озвучивания статей задействуют профессиональных актеров, а не их авторов.

Однако издатели сомневаются в перспективности новой идеи. По словам собеседников Digiday, нет никаких предпосылок к тому, что аудитория сервиса захочет слушать аудиоверсии статей, так как на это уходит больше времени, чем на чтение. Кроме того, СМИ и без того обеспокоены низкой отдачей от Apple News+.

Apple News+ был запущен в марте 2019 года. Сервис открывает подписчикам доступ к более чем 300 изданиям, включая Vogue, National Geographic Magazine, People, ELLE, The Wall Street Journal, Los Angeles Times.

Читать материалы - как текущие и прошлые выпуски, так и отдельные статьи - можно прямо в приложении Apple News. Журналы снабжены анимированными обложками, каждая статья проиллюстрирована, а типографика оптимизирована для мобильных устройств Apple. В США за доступ к Apple News+ просят $9,99 в месяц. На российском рынке эта услуга пока недоступна.

В компании рассчитывают, что запуск аудиоверсии приведет к росту подписной базы Apple News+. Компания уже очень давно не раскрывала количество платных пользователей сервиса, а в феврале проект покинула его руководительница Лиз Шимель, которая присоединилась к Apple в 2018 году.