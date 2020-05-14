Великобритания тестирует мобильное приложение для борьбы с коронавирусом

В отсутствие вакцины контроль за распространением коронавирусной инфекции остается одной из главных задач. На острове Уайт британское правительство приступило к тестированию мобильного приложения, отслеживающего контакты выявленных носителей коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, программа должна, в частности, оповещать пользователей о приближении инфицированных лиц. Если испытания пройдут успешно, то приложение будет доступно по всей стране. Уже более половины британцев выразили желание установить его на своих смартфонах.

Но работа приложения подразумевает централизованное хранение собранных данных и в связи с этим эксперты выражают сомнения в возможности соблюдения конфиденциальности информации.