Microsoft назвала идеальный компьютер для Windows

Microsoft обновила список системных требований к компьютерам на Windows. Соответствующая документация была опубликована на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Названные рекомендации основаны на соответствии процессоров Intel и AMD с операционными системами Windows 7, 8.1, 10 Enterprise и новейшим обновлением Windows 10 2004. Идеальный ПК, по версии Microsoft, для работы с Windows 7 и Windows 8 должен базироваться на процессорах Intel или AMD шестого поколения. Также возможно использование конфигурации с Intel Atom, Celeron и Pentium.

Начиная с Windows 10 1709 в системе появляется поддержка чипов Intel восьмого поколения или AMD седьмого поколения, также возможно использование Qualcomm Snapdragon 835. Актуальное на момент написания документации обновление Windows 10 2004 может корректно работать с процессорами Intel 10-го поколения, включая модель Intel Core i3, i5, i7, i9, i10 и чипами AMD седьмого поколения. Также появилась поддержка ноутбуков на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 850 и 8cx.

В актуальном обновлении 2004 пользователям не будет поставляться 32-разрядная версия системы. Компания объяснила это ростом доступности 64-разрядных компьютеров и необходимостью апгрейда.

Системный апдейт Windows 10 2004 будет доступен для пользователей в период с 26 по 28 мая. В обновлении ожидается появление новых системных иконок, исправление ошибок, улучшение функции поиска и новый интерфейс голосового помощника Cortana.