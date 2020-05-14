Xiaomi представила уникальную кредитную карту, отличающуюся от карт Apple и Huawei

Компания Xiaomi вместе с China UnionPay и GR Credit Card представили уникальную платежную карту Xiaomi GF, которая изначально будет доступна только в Китае, однако, согласно инсайдерской информации, в планы Xiaomi входит запуск продукта в других странах мира.

В чем же заключается уникальность карты Xiaomi GF по сравнению с дебетовыми картами, которые уже выпустили Apple, Huawei и другие игроки рынка смартфонов?

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt, особенность карты заключается в том, что при регулярном ее использовании вы сможете получать новые умные устройства Xiaomi совершенно бесплатно.

Если говорить конкретнее, то достаточно в течение месяца совершить три покупки на сумму не менее 28 долларов (3 х 28), чтобы в следующем месяце вы получили в подарок новое умное устройство Xiaomi в категории около 28 долларов (199 юаней).

Кроме того, если в течение трех месяцев после получения карты пользователь совершит хотя бы одну покупку на сумму не менее 14 долларов, то в подарок он получит скидочный купон на 7 долларов.