BMW впервые показало изображение обновленной "пятерки"

Мировая премьера обновленной "пятерки" ожидалась на Женевском автосалоне, но выставку отменили из-за коронавируса. Видимо, теперь премьера пройдет онлайн, и производитель уже постепенно начал рассекречивать новинку.



Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, BMW опубликовала первое изображение, на котором видна передня часть обновленной "пятерки". Хотя все это уже не имеет большого смысла: еще в конце апреля официальные фото машины "утекли" в сеть. И внешность уже не является тайной.

Рестайлинг получился не радикальным, но заметным. В первую очередь, изменился дизайн головной LED-оптика с новой светографикой в стиле свежей "трешки" G20, а также решетки радиатора, получившей широкие вертикальные ламели. Форма задних фонарей осталась прежней, но светографическую начинку сделали более контурной и заметной. Бамперы с развитой пластикой говорят о том, что перед нами автомобиль в пакете М Sport.

В тоже время логотип 530е на крышке багажника и разъем для зарядки на переднем левом крыле выдают базовую гибридную версию, оснащенную 2-литровым турбо и электромотором суммарной мощностью 252 л.с. Далее на очереди - "горячая" М-версия.

Также ходят слухи о версии M5 CS и гибридной 400-сильной 545e, пишет Motor1, а также о красных тормозных суппортах M Sport, которые впервые появятся на "пятерке". Кроме того, обновленная медиасистема BMW 7.0 получит поддержку интеграции смартфона Android Auto через беспроводное соединение.



Скорее всего, нам придется немного подождать M5 и его конкурента, так как BMW, возможно, захочет сохранить глазурь на торте на потом. Был замечен еще более горячий M5 CS - предположительно, с большей мощностью и другими обновлениями - и в конечном итоге он станет моделью 5-й серии.



Премьера обновленного BMW 5 серии может состояться уже в конце мая, а европейские продажи в таком случае откроются во второй половине 2020 года. Когда такую "пятерку" привезут в Россию, узнаем позже.