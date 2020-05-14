Ученые проверят, может ли Apple Watch определять коронавирус

В Стэнфордском университете (США) собрались изучить "умные" часы и фитнес-браслеты на способность к обнаружению коронавирусной инфекции. Датчики для измерения сердечного ритма и частоты дыхания в таких устройствах, как Apple Watch или Fitbit, надеются ученые, "могут помочь предсказать начало заболевания еще до проявления каких-либо симптомов", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Исследователи активно ищут добровольцев для участия в программе. К эксперименту приглашаются люди старше 18 лет, у которых подозревается или подтвержден диагноз COVID-19, которые контактировали с инфицированными или которые подвержены более высокому риску заражения (например, медперсонал или работники продуктовых магазинов).

Участники программы должны будут носить смарт-устройства на постоянной основе и ежедневно заполнять дневник наблюдения за состоянием здоровья в специальном приложении. Также им будет предложено экспортировать данные, собранные Apple Watch, и открыть ученым доступ к своей электронной медицинской карте.

Как ожидается, эксперимент продлится до двух лет. Тем не менее, первую фазу планируется завершить уже в течение нескольких недель. Записаться на участие в программе можно на сайте Стэнфордского университета.

Сама Apple активно участвует в борьбе с пандемией. Ранее компания пожертвовала десятки миллионов долларов благотворительным фондам, вложилась в производителя тестов на коронавирус, раздала медицинским работникам 20 миллионов защитных масок N95, а также запустила мобильное приложение и онлайн-опросник (только на английском языке) для пользователей, подозревающих у себя заболевание.

Кроме того, вместе с Google компания создает систему для iOS и Android, которая будет предупреждать пользователей о контактах с людьми, инфицированными COVID-19.