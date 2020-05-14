Игра GTA V стала бесплатной

Grand Theft Auto V стала доступна для бесплатной загрузки. Релиз появился на странице с бесплатными играми интернет-магазина Epic Games Store, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Игра стала бесплатной в рамках акционной раздачи игр от сетевого магазина. С 14 мая геймеры могут скачать GTA V, она будет доступна для загрузки в течение недели с момента релиза, до 21 мая.

Обычно Epic Games Store выпускает "загадочную игру" раз в неделю и в определенное время, однако в этот раз информация о бесплатной раздаче культовой видеоигры появилась в сети за несколько часов до релиза. Пользователи Twitter заметили, что официальный аккаунт магазина анонсировал появление GTA V и позже удалил публикацию, однако скриншоты с записью удалось сохранить.

Согласно сообщению владельца аккаунта @Wario64, следующей бесплатной игрой магазина станет RPG "Ведьмак 3: Дикая охота". Видеоигра, созданная по мотивам серии романов писателя Анджея Сапковского, вышла в 2015 году. Пользователь Twitter обратил внимание, что информация о релизе появилась на сайте Epic Games Store, но была оперативно удалена.

Grand Theft Auto V - приключенческий боевик с открытым миром, доступный на ПК и консолях серии PlayStation и Xbox. Действие игры происходит в вымышленном штате Сан-Андреас, сюжет построен вокруг историй трех грабителей. Вышедшая в 2013 году GTA V является одной из самых дорогостоящих и популярных видеоигр в мире.