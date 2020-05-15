Apple купила создателя контента для гарнитур виртуальной реальности

В Apple подтвердили покупку стартапа NextVR - поставщика контента для устройств виртуальной и дополненной реальности. Об этом представители компании сообщили Bloomberg. Условия сделки не раскрывается, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

NextVR, основанный в 2009 году, специализируется на записи контента с мест событий, таких как музыкальные концерты и спортивные матчи, и переносе его для просмотра на VR/AR-гарнитурах. В прошлом стартап сотрудничал с новостным организациями, включая телеканал CNN, а также с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) и организаторами гонок NASCAR. По данным агентства, после поглощения NextVR будет закрыт, а его сотрудники перейдут на работу в Apple.

Первым о сделке сообщило издание 9to5Mac еще месяц назад. Его источники оценивали новое приобретение Apple в $100 миллионов.

Тем не менее, в фирме Тима Кука финансовые детали соглашения уточнять отказались. Представители компании ограничились стандартным заявлением о том, что "Apple время от времени приобретает технологические компании, однако мы не обсуждаем цели покупок и наши планы".

Слухи о том, что в Apple разрабатывают устройство для виртуальной и/или дополненной реальности, ходят уже не первый год. Подкреплял их неоднократно и глава компании Тим Кук, называвший AR перспективной технологией. Вполне возможно, что именно NextVR займется созданием контента для будущей новинки.

В 2018 году СМИ сообщали, что собственный AR/VR-шлем Apple выйдет в 2020-м. Предположительно, изображение формировать два экрана с разрешением 8K каждый, а само устройство будет работать в паре с подключаемым по беспроводной связи вычислительным блоком.