Раскрыты характеристики двухэкранного Android-смартфона Microsoft

Источники издания Windows Central уточнили спецификации двухэкранного Android-смартфона Surface Duo, который может быть представлен до конца года.

Несмотря на обещания Microsoft, будущей новинке приписали весьма посредственные характеристики, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Уже было известно, что главной особенностью Duo станут два 5,6-дюймовых экрана (1350x1800), которые смогут раскладываться в общий дисплей диагональю 8,6 дюйма. Внутрь установят прошлогодний чип Qualcomm Snapdragon 855.

Однако, по данным СМИ, прочая начинка смартфона в лучшем случае будет относиться к среднему уровню. Предположительно, аппарату достанутся 6 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель емкостью 64 либо 256 ГБ, а оба его дисплея будут поддерживать ввод со стилуса Surface Pen.

Объем батареи окажется весьма скромным, тем более для двухэкранного смартфона - всего 3460 мАч. Камера у Duo будет лишь одна - на 11 мегапикселей, которая выступит и в роли основной, и фронтальной.

NFC-чипа для совершения бесконтактных платежей и беспроводной зарядки Microsoft новинку лишит. Более того, Duo отказали в поддержке подключения к 5G-сетям, хотя такая возможность к концу года может появиться во многих флагманах, включая айфоны.

Концепт Surface Duo был представлен в октябре прошлого года. Внутри "раскладушки" - чип Snapdragon 855, а работает она на Android со слегка модифицированной в духе Windows 10X (спецверсии Windows для двухэкранных устройств) оболочкой.

Как ожидается, новинка выйдет к осени 2020 года. Помимо Microsoft, над складными двухэкранными моделями работают партнеры, включая Dell, HP, Lenovo и Asus.