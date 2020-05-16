Отложен запуск 60 спутников SpaceX

Американская компания SpaceX перенесла с 17 мая на 18 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 микроспутников Starlink.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу в своем Twitter SpaceX.

Эта компания во главе с Илоном Маском прежде планировала запуск на 17 мая в 03:53 по местному времени (10:53 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Теперь - на 18 мая в 10:32 мск. SpaceX мотивировала перенос необходимостью избежать совпадения времени пусков на космодроме.

Американская компания United Launch Alliance (ULA) в субботу из-за непогоды отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с американским космопланом X-37B военного назначения на сутки, до 16:14 мск 17 мая.

Сеть Starlink предназначена для предоставления пользователям по всей планете доступа к интернету за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Как планируется, эта система связи будет повсеместно, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах, обеспечивать широкополосный доступ к интернету на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту доставлена вторая группа аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года. Последний на данный момент запуск состоялся 22 апреля.