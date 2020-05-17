https://news.day.az/hitech/1235926.html SpaceX отложила запуск 60 спутников системы Starlink до 19 мая

SpaceX отложила запуск 60 спутников системы Starlink до 19 мая

Технологии, 17 мая 2020 17:40 526
SpaceX отложила запуск 60 спутников системы Starlink до 19 мая

Американская компания SpaceX перенесла с 18-го на 19 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 малых спутников Starlink. Об этом компания сообщила в воскресенье в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

SpaceX во главе с Илоном Маском прежде планировала запуск на 18 мая в 10:32 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, теперь - на 19 мая в 10:10 мск. "Сотрудники SpaceX будут продолжать отслеживать погодные условия с точки зрения их пригодности для запуска и приземления", - уточнила компания.

Этот запуск планировался на 17 мая и был перенесен ввиду необходимости избежать совпадения времени пусков на космодроме на мысе Канаверал. Американская компания United Launch Alliance в субботу из-за непогоды отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с американским космопланом X-37B военного назначения на сутки, до 16:14 мск 17 мая.

Сеть Starlink предназначена для предоставления пользователям по всей планете доступа к интернету за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Планируется, что эта система связи будет повсеместно, в том числе в труднодоступных и малонаселенных районах обеспечивать широкополосный доступ к интернету на скорости 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.

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