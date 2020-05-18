Samsung Galaxy A31 – еще быстрее, интереснее и лучше! (R) - ФОТО
Относительно недавно Samsung анонсировал выпуск нового смартфона среднего звена - Galaxy A31. Смартфон заметно отличается от своих предшественников, в первую очередь новым дизайном. Здесь, задняя крышка и боковая рамка выполнены из пластика, а на крышке имеется едва заметный узор в виде тонких вертикальных линий. Необычный узор задней панели эффектно дополняет обновленный вид смартфона, таким образом преломляя свет от ярких источников, глянцевая поверхность отражает своеобразные спектральные "блики". На левой боковой грани A31 размещен слот под 2 SIM-карты, а также отдельно для microSD, на правой - кнопка включения и регулятор громкости. Смартфон также оснащен разъемом USB Type-C и традиционным 3,5 мм гнездом для наушников.
Переднюю панель Galaxy A31 занимает 6.4" FHD+ Super AMOLED дисплей разрешением 1080×2400 пикселей. Экран позволяет подстраивать под себя передачу изображения, таким образом можно переключаться между полным цветовым охватом и высокой контрастностью - режим "Насыщенные цвета" и более приглушёнными натуральными - режим "Естественные цвета". На безграничном Infinity-U дисплее, в каплевидном вырезе расположена фронтальная камера на 20МП, со светосилой F2.2 и поддержкой режима "Селфи-фокус".
Также здесь под экраном находится высокотехнологичный сканер отпечатков пальцев. Оптическая биометрическая аутентификация срабатывает достаточно быстро и точно.
В обновленной модели Samsung представляет нашему вниманию совершенно новый блок квадро-камер, расположенный на тыльной стороне смартфона. Основная камера здесь представлена 48МП модулем с матрицей высокого разрешения. Далее следуют сверхширокоугольный объектив на 8MП с углом обзора 123° и две камеры по 5 ПМ каждая. Камера для макросъемки позволяет делать четкие снимки крупным планом, фиксируя мельчайшие детали объектов, а датчик глубины оснащен "Живым фокусом" и регулирует степень размытия фона в кадре.
Камера работает на базе искусственного интеллекта, позволяющего автоматически распознать объекты в кадре и оптимизировать сцену.
Galaxy A31 оснащен быстрым 8-ядерным процессором и 4 ГБ (6 ГБ) оперативной памятью обеспечивающими плавную и эффективную работу любых игр и приложений. А и без того большой объем встроенной памяти на 64 ГБ (128 ГБ), также можно увеличить с помощью microSD карты до 512 ГБ.
Несмотря на корпус толщиной всего 8.6мм A31 оснащен невероятно мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч. Также смартфон поддерживает режим быстрой зарядки в 15В.
Samsung Galaxy A31 - один из немногих смартфонов в своем ценовом классе со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, четырехмодульной камерой и отличными показателями внутренней и оперативной памяти. Девайс не только работает быстро, но также выглядит стильно из-за необычной текстуры корпуса. Необходимо также отметить, что новая серия продуктов Galaxy A также включает в себя смартфоны A51 и A71.
Получить дополнительную информацию об обновленной серии смартфонов Galaxy A можно в сети магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.
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