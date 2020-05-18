Samsung Galaxy A31 – еще быстрее, интереснее и лучше! (R)

Относительно недавно Samsung анонсировал выпуск нового смартфона среднего звена - Galaxy A31. Смартфон заметно отличается от своих предшественников, в первую очередь новым дизайном. Здесь, задняя крышка и боковая рамка выполнены из пластика, а на крышке имеется едва заметный узор в виде тонких вертикальных линий. Необычный узор задней панели эффектно дополняет обновленный вид смартфона, таким образом преломляя свет от ярких источников, глянцевая поверхность отражает своеобразные спектральные "блики". На левой боковой грани A31 размещен слот под 2 SIM-карты, а также отдельно для microSD, на правой - кнопка включения и регулятор громкости. Смартфон также оснащен разъемом USB Type-C и традиционным 3,5 мм гнездом для наушников.

Переднюю панель Galaxy A31 занимает 6.4" FHD+ Super AMOLED дисплей разрешением 1080×2400 пикселей. Экран позволяет подстраивать под себя передачу изображения, таким образом можно переключаться между полным цветовым охватом и высокой контрастностью - режим "Насыщенные цвета" и более приглушёнными натуральными - режим "Естественные цвета". На безграничном Infinity-U дисплее, в каплевидном вырезе расположена фронтальная камера на 20МП, со светосилой F2.2 и поддержкой режима "Селфи-фокус".