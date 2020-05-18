Huawei оказался под ударом США

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei оказался под новым ударом со стороны властей США после того, как те запретили иностранным компаниям, использующим технологии и оборудование, сотрудничать с китайской корпорацией, пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Запрет ударит в первую очередь по тайваньскому производителю мобильных процессоров TSMC, обеспечивающему больше 98 процентов потребностей Huawei. Компания строит завод в США, к тому же зависит от американских поставщиков оборудования и технологий. Ее руководство уже заявило, что прекращает поставки Huawei.

Китайская компания в свою очередь заявила, что постарается быстро найти выход из ситуации. В качестве альтернативных вариантов рассматривается сотрудничество с китайской SMIC, но она не может рассматриваться в качестве полноценной замены TSMC, поскольку уступает в технологическом прогрессе, по объему производства и также зависит от американских комплектующих и технологий.