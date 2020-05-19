Обновление Windows отключило звук на компьютерах

Системный апдейт Windows 10 стал причиной отключения звука и временной потери данных на компьютерах. Об этом со ссылкой на пользователей ОС сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Получатели обновления KB4556799, вышедшего 10 мая, пожаловались на проблемы на форуме Microsoft и Reddit. Большая часть пользователей сообщила, что после обновления на их компьютерах перестал воспроизводиться звук, в некоторых случаях из-за ошибки были удалены драйвера звуковой карты. В части сообщений говорится, что звук стал одновременно поступать через динамики и наушники при подключении последних.

По оценке журналистов, небольшая доля пользователей также пожаловалась на исчезновение личной информации. "Мой компьютер автоматически обновился до этой версии и все файлы были удалены. Я не знаю, как их восстановить, и боюсь усугубить проблему", - заявил один из владельцев ПК на Windows. По мнению Windows Latest, файлы могли исчезнуть из-за ошибки временного профиля пользователя, активированного во время установки системы.

Чтобы вернуть потерянные файлы, издание рекомендует несколько раз перезагрузить девайс - "вплоть до шести-восьми повторений" - и дождаться появления скрытых документов. В качестве совета по исправлению проблем со звуком журналисты посоветовали либо сбросить аудионастройки, либо удалить обновление KB4556799.