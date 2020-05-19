Apple TV+ откажется от идеи показывать только оригинальный контент

Стриминговая платформа Apple TV+ станет показывать голливудские фильмы, тем самым отказавшись от идеи демонстрировать контент исключительно собственного производства. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, топ-менеджеры платформы уже контактировали с руководителями различных киностудий по этому вопросу. Планируется, что каталог Apple TV+ пополнится не только известными кинолентами, но и ТВ-программами и ток-шоу.

Как подчеркнуло агентство, таким образом платформа хочет конкурировать с другими стриминговыми сервисами, в том числе с Netflix, на котором демонстрируются как оригинальные фильмы и сериалы, так и уже знакомые зрителям кинокартины.

Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+ в ноябре. Сейчас на ней доступно менее 30 фильмов и шоу собственного производства, наиболее популярными из которых являются сериалы "Утреннее шоу" (The Morning Show) с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун и "Защищая Джейкоба" (Defending Jacob) с Крисом Эвансом. По данным Bloomberg, по состоянию на февраль ей пользовались около 10 млн человек.

В свою очередь на сервис Disney+, так же запущенный в ноябре, подписались уже 50 млн человек. Лидером же среди стриминговых сервисов является сейчас Netflix - им пользуются более 182 млн человек. Еще 32 млн человек купили подписку на Hulu.

27 мая свою собственную платформу потокового видео HBO Max запустит медиахолдинг WarnerMedia.