Рассекречены умные очки от Apple

Производитель iPhone до начала 2022 года выпустит умные очки Apple Glass. Об этом в новом выпуске на своем YouTube-канале рассказал блогер и инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блогер отметил, что долгое время собирал информацию о новом девайсе, опираясь на собственные источники, но теперь готов раскрыть все данные. Очки получат окуляры со встроенным дисплеем и камерой, с которыми можно будет взаимодействовать с помощью жестов. Также устройство может получить поддержку беспроводной зарядки и LiDAR, как у iPad Pro 2020. Проссер полагает, что новый аксессуар назовут Apple Glass.

Пользователь будет взаимодействовать с гаджетом примерно так же, как и с Apple Watch: для работы очков необходим спаренный с ними iPhone. Стоимость аксессуара стартует с 499 долларов, потребитель получит возможность модернизировать Apple Glass - например, докупать и менять линзы.

По информации Проссера, Apple планировала выпустить очки на мероприятии осенью 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса сроки выпуска устройства были сдвинуты. В связи с этим автор полагает, что традиционная осенняя презентация Apple может быть перенесена с сентября на октябрь. Мужчина считает, что Apple Glass будут представлены в конце 2021-го или начале 2022 года.

Слухи о том, что американская корпорация разрабатывает очки виртуальной и дополненной реальности, появились весной 2017 года. В сети опубликовали закрытый отчет Apple, перечисляющий инциденты с сотрудниками во время работы. В документе сообщалось, что несколько инженеров компании жаловались на боль в глазах после тестирования неизвестного прототипа - журналисты увидели в этом сообщении намек на умные очки.