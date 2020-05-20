Facebook объявила о запуске бесплатного приложения в помощь малому бизнесу

Американская компания Facebook предлагает на платформе одноименной социальной сети новую услугу Facebook Shops, которая поможет представителям малого бизнеса, несмотря на последствия пандемии коронавируса, гораздо легче вести торговлю в режиме онлайн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент малый бизнес сталкивается с серьезными трудностями, так как магазины закрываются, а все больше и больше предприятий стремятся заниматься бизнесом онлайн. Наша цель заключается в том, чтобы сделать процесс покупок безболезненным и позволить владельцам как малых предприятий, так и мировых брендов пользоваться нашим приложением для налаживания контактов с покупателями", - информировала Facebook.

Упомянутое выше приложение является "бесплатным и простым в обращении". Оно позволяет открывать в разделе "Бизнес" Facebook или Instagram магазин-онлайн с каталогом предлагаемых потребителям товаров и ценами на них. Бизнесмен сможет самостоятельно подбирать оформление интерфейса и маркировать его собственным логотипом. Таким образом, как уверяет компания, пользователи смогут гораздо легче находить нужные им товары и оформлять заказ на выбор либо с помощью приложения Facebook, либо перейдя по ссылке на веб-сайт продавца.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети Facebook превышает 2,5 млрд пользователей. Как ранее заявляли в компании, в мире свыше 2,89 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.