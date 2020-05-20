Apple намерена перенести презентацию новых iPhone из-за COVID-19

Американская компания Apple намерена перенести презентацию новых iPhone из-за мировой пандемии коронавируса,

Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает портал Apple Insider со ссылкой на источник, планируется перенос презентации на месяц.

Каждый год Apple представляет новую модель iPhone в сентябре, а продажи начинаются ближе к концу месяца. На сей раз продажи могут стартовать еще позже.

Ранее СМИ сообщали, что Apple отложила массовое производство линейки флагманских iPhone 2020 из-за проблем в связи с распространением коронавируса.