https://news.day.az/hitech/1236709.html Apple намерена перенести презентацию новых iPhone из-за COVID-19
Apple намерена перенести презентацию новых iPhone из-за COVID-19
Американская компания Apple намерена перенести презентацию новых iPhone из-за мировой пандемии коронавируса,
Об этом передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщает портал Apple Insider со ссылкой на источник, планируется перенос презентации на месяц.
Каждый год Apple представляет новую модель iPhone в сентябре, а продажи начинаются ближе к концу месяца. На сей раз продажи могут стартовать еще позже.
Ранее СМИ сообщали, что Apple отложила массовое производство линейки флагманских iPhone 2020 из-за проблем в связи с распространением коронавируса.
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