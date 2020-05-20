Apple обвинили в массовой прослушке пользователей через голосовой помощник Siri. Автор заявления попросил европейских регуляторов принять меры в отношении компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Заявление о нарушении прав потребителей составил Тома Ле Боньек (Thomas le Bonniec), ранее работавший с Apple по субподряду. Ле Боньек отметил, что несмотря на публичные извинения от американской корпорации, она продолжает записывать и анализировать разговоры пользователей, тем самым нарушая основные гражданские права населения. По его словам, соответствующее письмо было разослано во все офисы европейских регуляторов, занимающихся контролем сбора и хранения данных.

"Я обеспокоен тем, что крупные IT-компании продолжают прослушивать население, хотя гражданам ЕС говорят, что у них действует один из самых жестких законов по защите данных", - подчеркнул Тома. Он рассказал, что работал в офисе компании в Корке (Ирландия) по договору субподряда, слушая и анализируя сделанные Siri записи на английском и французском языках. Ле Боньек был вынужден покинуть компанию летом 2019 года из-за этических соображений.

По словам специалиста, голосовой помощник Siri практически постоянно записывает речь пользователя и его семьи, причем делает это без активации: "Я слышал, как люди говорили о своем раке, умерших родственниках, религии, политике, наркотиках без желания поделиться этим с Siri". В разговоре с журналистами Тома отметил, что Apple не волнует приватность клиентов, "компания не проводила никаких расследований".