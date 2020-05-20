McLaren представил новейший суперкар

Британская компания McLaren представила финальную серию родстеров 600LT Spider. Авто предназначены для Канады и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, всего будет выпущено 12 экземпляров, на создание которых инженеров вдохновил ядовитый паук Segestria Florentina, пишет Motor.

Полное название родстера - McLaren 600LT Spider Segestria Borealis by MSO. Родстеры черного цвета, имеют зеленоватые вставки с фиолетовыми и бордовыми оттенками.

Колеса McLaren 600LT Spider выполнены из кованого алюминия. На нижней части антикрыла есть изображение паутины. Салон суперкара оснащен аудиосистемой Bowers & Wilkins с 12 динамиками. Есть комплекс трековой телеметрии, камера заднего вида и лифт-система на передней оси.

Разгоняется родстер до 100 километров за 2,9 секунды.

Отмечается, что предполагаемая стоимость McLaren 600LT Spider Segestria Borealis by MSO - 275,5 тысяч долларов.