Новое обновление Windows испортило компьютеры по всему миру

Пользователи Windows в очередной раз пожаловались на обновление от Microsoft. Системный апдейт привел к сбросу шрифтов и внезапному выключению системы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Wccftech.

Получатели обновления KB4556799, вышедшего 10 мая, рассказали о повторяющихся проблемах с ОС. В частности, издание сообщило о жалобах на сброс системных шрифтов в нативной программе Outlook и появление "синего экрана смерти" (BSOD). Вместе с тем KB4556799 спровоцировало выключение звука на компьютерах и исчезновение файлов.

"Сегодня утром я словил пару BSOD всего за 10 минут. Я немедленно удалил обновление и проблемы исчезли", - рассказал один из владельцев фактически сломанного KB4556799 компьютера. Один из получателей системного апдейта заметил, что в почтовой программе Outlook исчез привычный шрифт: "новый [шрифт] сложно прочесть, его размер очень большой".

Журналисты отметили, что единственным решением сложившейся ситуации является удаление обновления. Издание также посоветовало пользователям Windows 10 зайти на сайт Microsoft и написать отзыв, чтобы инженеры компании обладали всей полнотой информации о проблемном апдейте.

Ранее пользователи Windows пожаловались на обновление KB4556799. В большинстве отзывов говорилось, что после получения апдейта в ОС исчез звук. Часть получателей обновления сообщила, что после переустановки операционной системы они потеряли доступ к собственным файлам.