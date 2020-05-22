Facebook планирует навсегда разрешить некоторым сотрудникам работать из дома

Американская корпорация Facebook планирует нанять больше работников на "удаленку" и разрешить некоторым перейти на дистанционную работу на постоянной основе,

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы Марка Цукерберга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Цукерберга, компания планирует "открыть удаленный найм". Кроме того, после общения с сотрудниками он пришел к выводу, что в ближайшие пять-десять лет "удаленные работники" могут составить до 50% рабочей силы Facebook. Он признался, что опасался, что с переходом на дистанционную работу производительность починенных "упадет с обрыва", однако оказалось, что сотрудника все так же продуктивны, а некоторые признались, что стали даже еще продуктивнее.

"Подавляющее большинство людей в компании все равно работают удаленно, поэтому ограничивать себя только тем, что нанимать людей, которые живут рядом с офисом, который в любом случае не открыт, не эффективно", - добавил он.

Агентство напоминает, что компания закрыла из-за коронавируса многие свои офисы в США еще в начале марта.