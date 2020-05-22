https://news.day.az/hitech/1237452.html Сбой в Twitter охватил несколько стран мира
Сбой в Twitter охватил несколько стран мира
Сбой в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдался в ночь на пятницу, 22 мая в ряде стран мира, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Такой вывод следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, США, Бразилии и России.
По данным сервиса, большая часть пользователей (73%) жалуются на сбои в работе сайта. Еще 16% не могут войти в соцсеть, 10% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad.
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