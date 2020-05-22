YouTube будет блокировать за ряд тем, связанных с COVID-19
Компания Google опубликовала правила, запрещающие распространять на видеохостинге YouTube недостоверную медицинскую информацию о новой коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.
В список запрещенных тем, в частности, вошли:
- отрицание коронавируса,
- отказ от помощи врачей и лечение с помощью народной медицины или молитвы,
- утверждения о том, что вакцина или лекарство от COVID-19 уже есть,
- отказ от азиатской еды, чтобы не заразиться,
- связь заболевания с излучением от сети 5G,
- очистка воздуха от коронавируса с помощью фейерверков.
Видеозаписи с ложными сведениями будут удалять, аккаунты пользователей в случае повторных нарушений заблокируют.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре