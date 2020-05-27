Назван самый популярный смартфон в мире

iPhone 11 назван самым популярным смартфоном по итогам первого квартала 2020 года. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на отчет агентства Omdia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В период с января по март Apple отгрузила порядка 19,5 миллиона единиц iPhone 11. Агентство заметило, что самый доступный на тот момент флагман компании оказался на первом месте с огромным отрывом от остальных. На второй позиции с показателем 6,8 миллиона штук оказался аппарат Samsung Galaxy A51, на третьем - устройство Xiaomi Redmi Note 8, которое разошлось тиражом 6,6 миллиона экземпляров.

Специалисты Omdia напомнили, что в первом квартале 2019 года самым популярным смартфоном был предшественник iPhone 11- iPhone Xr. При этом пандемия коронавируса на данный момент не спровоцировала снижение продаж: поставки iPhone 11 превысили поставки Xr на 5,9 миллиона единиц. Omdia отметило, что смартфон Apple второй год подряд доминирует на глобальном рынке. Также представляющие бренд аппараты заняли пятое, шестое и восьмое место - iPhone Xr, 11 Pro Max и 11 Pro соответственно.

В отчете также отмечается успех корейской компании. В списке было представлено четыре смартфона Samsung, при этом в десятку вырвался премиальный аппарат Galaxy S20+ 5G, который разошелся тиражом 3,5 миллиона единиц. Аналитики подчеркнули, что флагман корейского производителя стал самым популярным гаджетом на рынке среди устройств с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

В заключении говорится, что замедление темпов проникновения 5G во многих регионах мира неизбежно. Также Omdia предсказало снижение продаж смартфонов из-за пандемии коронавируса до конца 2020 года.