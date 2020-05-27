Выпущено первое приложение для коронавирусного мониторинга

В Швейцарии выпустили первое мобильное приложение, в основу которого легла система для коронавирусного мониторинга, разработанная совместными усилиями Apple и Google.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, при помощи этой программы пользователи могут узнать, контактировали ли они людьми, которым был поставлен диагноз COVID-19.

Приложение называется SwissCovid. Пока его могут установить только медработники, военные и госслужащие. BBC отмечает, что перед широким запуском программа должна получить одобрение швейцарского парламента. Как ожидается, это произойдет к середине июня.

Аналогичный инструмент скоро станет доступен и в Латвии. Поскольку в этой стране парламентское голосование не требуется, программу под названием Apturi Covid можно будет скачать из App Store уже завтра, 28 мая. От магазина Google Play, где размещаются приложения для Android-устройств, разработчики разрешения пока не получили.

Благодаря новой системе - Exposure Notification API - пользователи смогут узнать о потенциальных контактах с заболевшими коронавирусной инфекцией. Что важно, сами Google и Apple никаких программ не создают, а предоставляют только технические средства для разработчиков, которые те могут интегрировать в официальные приложения медицинских организаций.

Участие в этой инициативе сугубо добровольное: если человек узнал, что был инфицирован, то сможет об этом сообщить. В этом случае уведомление получат все пользователи, которые установили специализированную программу от службы здравоохранения и находились рядом с зараженным в течение определенного промежутка времени.

Exposure Notification API не позволяет установить физическое местоположение человека и сохраняет анонимность людей, сообщивших о положительном диагнозе. На прошлой неделе в Google и Apple рассказали, что доступ к новому API запросили 22 страны и несколько штатов в США.