Названа причина ломающих компьютеры обновлений Windows

Функция быстрого запуска стала причиной проблемных обновлений Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest со ссылкой на Microsoft,

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания признала, что во многих случаях апдейты для ОС устанавливаются неправильно из-за ошибок в системе. Они происходят из-за функции быстрого запуска (Fast Startup), которая активирована по умолчанию в большинстве операционных систем. Названная функция мешает установке новых компонентов Windows.

По словам Microsoft, благодаря быстрому запуску при выключении компьютера ОС запоминает настройки системы и выгружает их в память при следующем включении, что позволяет оперативно загрузить Windows. Однако обновления, которые обычно устанавливаются при перезагрузке компьютера, могут быть настроены неправильно из-за того, что ОС начинает обрабатывать информацию пользователя. Журналисты подчеркнули, что два системных процесса мешают друг другу, что чаще всего приводит к поломкам системы.

В своем заявлении компания подчеркнула, что в ближайшее время намерена исправить ошибку обновлений. До этого момента инженеры Microsoft посоветовали временно отключить функцию быстрого запуска через пункт "Параметры питания" панели управления.

В последние месяцы пользователи Windows не единожды жаловались на произошедшие в результате обновлений системы сбои. В конце мая системный апдейт привел к сбросу шрифтов Windows и внезапному выключению компьютеров, в апреле обладатели копий ОС рассказали об удалении личных данных. Ранее Microsoft выпустило обновление, которое должно было исправить несколько ошибок в системе, однако на деле апдейт привел к падению производительности компьютеров.