Цукерберг выступил против ужесточения контроля над соцсетями

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг не поддерживает ужесточение в США контроля над деятельностью соцсетей, которое может привести к их цензуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью журналистам телеканала Fox News.

Цукерберга попросили прокомментировать сообщения о том, что президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о регулировании работы соцсетей. Одной из причин этого якобы является убежденность действующей администрации США в том, что технологические компании, являющиеся операторами популярных интернет-платформ, необоснованно блокируют материалы в поддержку традиционных ценностей.

"Мне нужно понять, что именно намереваются сделать, - ответил Цукерберг. - В целом решение властей подвергать цензуре какую-либо платформу <...> не кажется мне правильной реакцией". Цукерберг констатировал, что сотрудникам соцсетей нередко "приходится находить баланс", поскольку их критикуют одновременно и за блокирование тех или иных материалов, и за то, что они этого не делают.

Трамп в среду публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Такое заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом социальная сеть отреагировала на высказывания президента о том, что демократы, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.