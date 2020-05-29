Volkswagen представил свое самое маленькое кросс-купе

Volkswagen представил "купейный" кроссовер Nivus на базе Polo, который станет самым маленьким кросс-купе немецкой марки.

Изначально новинка создана в Бразилии для Южной Америки, но уже известно, когда ее ждать в Европе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В основе компактного Nivus - платформа MQB, общая с седаном Virtus для местного рынка и поколением хэтчбека Polo. При этом Nivus длиннее кроссовера T-Cross, имея длину 4266 мм. По ширине (1757 мм) две модели одинаковы, но Nivus пониже (1493 мм). У модели светодиодная оптика, спойлер на крышке багажника и оригинальные 17-дюймовые колеса.

Ожидается, что новое кросс-купе будет одним из самых просторных в классе, в том числе и за счет багажника объемом 415 л. На торпедо доминирует 10-дюймовый экран медиасистемы без физических кнопок, разработанной бразильским отделением марки. Перед водителем также расположен цифровой приборный экран диагональю 10,25 дюйма.

Медиасистема читает практически все медиаформаты, поддерживает не только Android Auto и Apple CarPlay, и стриминговые сервисы, но и дает доступ к Volkswagen Play - виртуальному магазину для покупателей Volkswagen. Можно запускать приложения напрямую через VW Play и загружать новые, используя 10 Гб встроенной памяти. В списке приложения для парковки, аудиокниг, страховки, потоковой передачи музыки, навигации, доставки еды и т.д.

В Южной Америке Nivus получит 3-цилиндровый 1-литровый турбомотор TSI на 116 л.с., а его версия 200 TSI на этаноле выдает уже 128 л.с. и 200 Нм. Мотор сочетается с 6-ступенчатым автоматом и только передним приводом. В списке систем безопасности - контроль усталости водителя, адаптивный круиз-контроль и система аварийного автоторможения.

В Бразилии Nivus стартует уже в ближайшие несколько недель, а на других рынках Южной Америки - в 2021 году. На европейском рынке новинка появится во второй половине 2021 года. Тогда уже узнаем и про агрегаты для евро-версии.