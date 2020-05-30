Лучшие игры десятилетия стали бесплатными

Цифровой магазин Epic Games Store порадовал игроков очередной бесплатной раздачей. С 28 мая по 4 июня любой пользователь сервиса может добавить себе в библиотеку одни из лучших игр последнего десятилетия - сборник Borderlands: The Handsome Collection, в который вошли Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.

Как передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua, до этого в Epic Games Store раздавали Sid Meier's Civilization VI и Grand Theft Auto V. Последняя игра вызвала настолько сильный интерес со стороны игроков, что серверы Epic Games не выдержали наплыва желающих получить игру и были недоступны несколько часов.

Шутер Borderlands 2 - это продолжение Borderlands - вышел в 2012 году. Релиз Borderlands: The Pre-Sequel состоялся в 2014 году. Действие игры происходит между событиями Borderlands и Borderlands 2. Обе игры получили позитивные отзывы у критиков за огромный открытый мир, харизматичные персонажи, приятную графику, низкие системные требования, огромное количество черного юмора и просто невообразимое количество оружия.