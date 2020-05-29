Samsung QLED 8K – идеальное изображение в утонченном дизайне (R)

В рамках ежегодного форума Samsung CIS, всемирный гигант показал главные новинки 2020 года в категориях ТВ, бытовой техники и мобильных устройств. Телевизоры, представленные на мероприятии, воплощают будущее технологий визуального отображения, сочетая передовые инновации для полного погружения в контент и уникальный дизайн. Таким образом полезная площадь новых моделей QLED 8K составляет почти 99%. Благодаря практически отсутствующим рамкам, создается ощущение "безграничного экрана", так как пространство между дисплеем и тем, что его окружает, фактически исчезает. При этом толщина корпуса обновленных моделей - 15 мм. Минималистичный дизайн телевизоров дополняется единым невидимым подключением, при котором вся периферия соединяется к телевизору одним кабелем. Таким образом, чтобы у пользователя было минимальное количество кабелей, QLED 8K подключается одним кабелем к внешнему выносному блоку One Connect. А универсальный пульт One Remote обеспечивает удобный доступ и комфортное управление всеми подключенными к телевизору устройствами.

Телевизоры QLED 8K 2020 года не только воплощают идею "идеального" дизайна, но также позволяют укрепить Samsung за собой славу лидера по применению и воспроизведению контента в разрешении 8K. Таким образом новые телевизоры обладают невероятным разрешением 33 миллиона пикселей, потрясающей четкостью изображения и разрешением в 4 раза выше, чем UHD 4К. Помимо воспроизведения контента в высоком качестве, телевизоры оснащенные процессором Quantum 8K позволяющим масштабировать контент до уровня 8К. Благодаря искусственному интеллекту, "умный" процессор, увеличивает разрешения контента и использует алгоритмы машинного обучения для анализа и определения характеристик отдельных пикселей. Далее создает текстуры без помех, повышает контурную резкость объектов изображения и устраняет шумы. А в сетях с низкой пропускной способностью, которые не способны передать контент в высоком качестве 8К, система AI ScaleNet помогает предотвратить потерю данных во время сжатия файлов при входе до более низких форматов и преобразования контента обратно в качество 8К при выходе на устройстве воспроизведения сигнала. Таким образом, с помощью AI-downscaler контент 8K при выходе сжимается до качества 4K и передаётся на телевизор пользователя, который возвращает контент в первоначальное состояние 8K.

Идеальное изображение на QLED 8K достигается не только при помощи квантового процессора, но также благодаря специальным технологиям, позволяющим приблизить качество вещаемого контента к "реальности". Так, например, Quantum HDR помогает добиться исключительной детализации изображения и яркости. Технология оптимизирует цветовые тона в каждом кадре, помогая выявить тончайшие нюансы игры цвета. А адаптивный режим изображения, , при котором яркость экрана регулируется автоматически, позволит вам наслаждаться качественным изображением вне зависимости от уровня внешней освещенности. Также, теперь вам не обязательно сидеть непосредственно перед экраном телевизора, так как технология Ultra Viewing Angle гарантирует комфортный просмотр и высокое качество изображения с любого ракурса.

Отличное изображение в QLED 8K сочетается с качественным звуком, так телевизоры Samsung оснащены динамиками на каждой стороне экрана, а также сабвуферами сзади. Здесь, например, технология Object Tracking Sound+, позволяет использовать программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для согласования динамики звука с движением объектов на дисплее. А Active Voice Amplifier способен регулировать громкость происходящих на экране диалогов с учетом типовых внешних звуков. Дополнительно ценителям объемного звучания предоставляется возможность использовать встроенные динамики в качестве дополнительного аудиоканала при подключении к саундбарам серии Q 2020 года. Таким образом технология Q-Symphony позволяет объединить аудио с обоих устройств для создания динамической многомерной звуковой картины.

Телевизоры QLED 8K работают на базе платформы Smart Hub, которая собирает весь ваш любимый контент в одном месте. Также, "умный" девайс позволяет воспользоваться такой смарт функцией как Real Game Enhancer+ и режимом Mobile View. Первый предназначен для великолепного качества изображения без специальных настроек параметров для игрового режима, а с помощью второго вы сможете пользоваться вашим ТВ и смартфоном одновременно, просто разделив экран на две части.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung QLED 8K можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.