Android 11 даст кнопке включения смартфона новые функции

В сети опубликованы изображения из документации Google для Android-разработчиков, из которых ясно, как в грядущей 11-й версии мобильной операционки будет выглядеть обновленное меню кнопки включения, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Её функциональность заметно расширится.

Изображениями поделился в твиттере Мишааль Рахман из издания XDA-Developers, указав в качестве источника пользователя Twitter @deletescape. Меню кнопки включения будет представлять собой экран с ярлыками быстрых действий на все случаи жизни:

Кнопки для экстренного вызова, блокировки смартфона с отключением разблокировки по биометрии и выключения находятся в верхнем ряду. Под ними размещен блок с картами, добавленными в Google Pay.

Всю нижнюю часть экрана занимают ярлыки для управления устройствами "умного дома" - можно быстро включать свет в комнатах, открывать и закрывать "умные" шторы, запирать замки на дверях и даже просматривать изображение с камер безопасности в реальном времени.

Долгие нажатия на ярлыки устройств "умного дома" позволят управлять дополнительными настройками или переходить в соответствующее приложение, пишет Android Police.