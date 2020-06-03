Sega выпустит "наладонную" игровую приставку

Японский разработчик и издатель видеоигр Sega, не делавший игровых устройств с 2001-го года, готовится отметить свой 60-летний юбилей выпуском ретро-консоли. Об этом сообщило японское издание Famitsu со ссылкой на опубликованный компанией тизер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Консоль под названием Game Gear Micro вдохновлена портативной 8-битной Game Gear, выпущенной в 1990-м году и задумывавшейся как "убийца" Nintendo GameBoy. В то время это был один из самых продвинутых игровых гаджетов: цветной экран (у GameBoy был монохромный) и поддержка обеспечившей Sega успех в начале девяностых игры Sonic the Hedgehog. Однако устройство было дороже GameBoy и в нем приходилось слишком часто менять батарейки.

Если верить изображению, которое фанаты обнаружили спрятанным в коде тизерного сайта, микроконсоль Sega поступит в продажу в Японии в октябре этого года в четырех цветах на выбор по цене 4980 иен, что в США и Европе, вероятно, конвертируется в 50 долларов/евро.

Судя по изображениям, на Game Gear Micro будет доступна как минимум одна легендарная игра с оригинальной Game Gear - разумеется, Sonic the Hedgehog.