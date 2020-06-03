Google удалила "антикитайское" приложение с 5 миллионами загрузок

Приложение Remove China Apps, стремительно набравшее популярность в Индии на фоне противостояния страны с Китаем на границе в Гималаях, удалено из магазина Play Store, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Программа позволяла выявлять приложения, созданные китайскими разработчиками, и "оптом" удалять их со смартфона или планшета на Android. Однако это противоречит политике магазина Google, которая запрещает побуждать пользователей удалять или отключать другие сторонние программы.

С момента релиза в мае Remove China Apps скачали более пяти миллионов раз. Чаще всего приложение ставили пользователи из Индии, что позволило ему возглавить местный чарт Play Store. По данным App Annie, "антикитайская" программа была востребована и в Австралии, где удерживала пятое место в категории утилит.

Некоторые китайские пользователи в ответ посоветовали индийцам, удаляющим приложения от китайских компаний, быть последовательными и заодно выбросить свои смартфоны, большинство из которых разработаны и сделаны в Китае. Тем не менее, пишет TechCrunch, кампания за удаление китайских программ в Индии может иметь ощутимые последствия для владельцев TikTok или UC Browser - индийский рынок для них является основным за пределами Китая.