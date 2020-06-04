Таким стал обновленный пикап Toyota Hilux

Toyota представила рестайлинговый пикап Hilux 2021 года для рынков Австралии и Таиланда. В Европе и на других рынках его представят позднее, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Из внешних изменений - более крупная решетка радиатора измененной формы, которая, в зависимости от варианта, имеет черный или серебристый цвет, новые фары и другими огнями дневного хода. Сзади - обновленные фонари.

В салоне изменений тоже немного - например, входящая в дорогие версии новая медиасистема с физическими кнопками по бокам экрана, Apple CarPlay и Android Auto. На приборной панели - крупный цифровой экран.

Четырехцилинровый турбодизель объемом 2,8 л форсирован со 177 л.с. и 450 Нм до 204 л.с. и 500 Нм. Такой мотор будет только в паре с 6-ступенчатым автоматом и полным приводом, и позволяет теперь тянуть прицеп весом до 3500 кг. На версии с МКПП этот мотор будет выдавать 420 Нм.

Также в Австралии будет предлагаться пикап с 2,4-литровым турбодизелем и 2,7-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем.