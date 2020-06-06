Xiaomi готовит новый мощный смартфон
Согласно инсайдеру Xiaomishka, компания Xiaomi работает сейчас над новым смартфоном из молодёжной линейки Mi CC.
Аппарат проходит под кодовым названием CAS, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.
Предположительно, речь идёт о Xiaomi Mi CC10. Смартфон получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 775G, но его главной особенностью будет основная камера с обновлённым сенсором на 108 Мп (кодовое название HM2). Также камера получит перископический модуль с 12-кратным оптическим приближением картинки и 120-кратным цифровым. Для сравнения, в Galaxy S20 Ultra используется 100-кратное приближение.
Ещё аппарату приписывают поддержку сети пятого поколения (5G) и NFC-модуль для бесконтактных платежей. К сожалению, других подробностей о новинке, включая его даты анонса, пока нет.
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