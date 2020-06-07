Определены лучшие советские переднеприводные хетчбэки

Вопреки расхожему мнению, советский автопром отнюдь не был позади планеты всей. К примеру, популярность практичных хетчбэков на мировом рынке тут же отозвалась и в СССР, где тоже стали разрабатывать свои автомобили аналогичной конструкции. Вот ТОП-3 советских хетчбэков, которые задержались на конвейере на десятки лет.

ВАЗ-2108

Базовая модель вазовской линейки хетчбэков увидела свет в 1984 году и по своим характеристикам ничем не уступала большинству массовых моделей, популярных в те годы на глобальном рынке. Новая платформа оказалась настолько удачной, что породила множество ответвлений от базовой трехдверки. Данная "тележка" закончила свой конвейерный путь только с недавним уходом модели Lada Priora.

Что касается самого хетчбэка ВАЗ-2108, то он выпускался с 1984 по 2004 год, успев пережить один рестайлинг, не считая перехода к линейке 2113. "Чистые" "Восьмерки" имели моторы на 1.1, 1.3 и 1.5 литра, причем последний оказался самым популярным.

ЗАЗ-1102

Нередко среди автолюбителей заходит спор о том, кто у кого украл идею переднеприводной трехдверки - ВАЗ у ЗАЗа или наоборот. Однако этот вопрос не принципиален, ведь технически это достаточно разные машины. ЗАЗ-1102 вышел более компактным и дешевым, но менее интересным в управлении и с не самой лучшей динамикой. Модель тоже пережила одно обновление и выпускалась 20 лет, получив несколько модификаций.

Основными моторами были бензиновые 1.1 и 1.2-литровые агрегаты, которых было явно маловато для уверенной динамики. Был еще поздний 1.3-литровый агрегат, но таких машин меньшинство.

Москвич-2141

Стоит сразу отметить, что данный хетчбэк является самым крупным и комфортным из всей троицы. Просторный салон и плавность хода пришлись по душе покупателям, но разного рода "детские болячки" устранялись заводом довольно медленно, что создало для 41-го не лучшую репутацию в плане надежности. Как и полагается, хатчбэк пережил и свой рестайлинг и даже имел версию с французским двигателем. Выпускалась машина с 1985 по 2002 год.

Советская линейка двигателей состояла из бензиновых моторов объемом в 1.5, 1.6 и 1.7 литра, которые стояли под капотом большинства машин. Упомянутый выше 2.0-литровый иностранный мотор получила лишь малая часть хетчбэков Москвич-2141 "Святогор".

Отметим, что некоторые модели надолго задержались на конвейере по причине удачной конструкции, а иные просто не имели альтернативы, поэтому выпускались до полного падения спроса.

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