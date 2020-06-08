Samsung запатентовала смартфон-раскладушку с зигзагообразным экраном

Компания Samsung - один из лидеров рынка гибких смартфонов - запатентовала устройство с крайне необычной конструкцией экрана. Его дисплей может гнуться в двух местах, принимая зигзагообразную форму. Как может выглядеть такая модель, представили авторы голландского сайта LetsGoDigital, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Судя по рендерам, созданным на основе схематических рисунков, верхняя часть дисплея сгибается внутрь, а нижняя - наружу. При этом любая часть не складывается полностью, а только изгибается, что вряд ли окажется практичным.

Издание уточняет, что заявку подала не Samsung Electronics, а "дочка" компании Samsung Display, занимающаяся производством экраном, еще в 2018 году. Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) и Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) удовлетворили патентную заявку только спустя полтора года.

Далеко не факт, что Samsung когда-нибудь начнет продавать устройство с подобным форм-фактором. Тем не менее, новый патент дает возможность проследить за экспериментами компании в этой области.

Пока Samsung выпустила только два гибких смартфона: Galaxy Fold со складывающимся надвое дисплеем (читайте обзор Вестей.Ru), и Galaxy Z Flip, который в полураскрытом виде напоминает скорее пудреницу или крошечный ноутбук. В ближайшие месяцы ожидается анонс 2-го поколения Galaxy Fold, у которого гибкую панель нужно будет не открывать, как книжку, а откидывать.