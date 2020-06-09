Google Chrome изменят из-за расизма

Участники Chromium, поддерживаемого компанией Google, исправят код проекта на более толерантный к меньшинствам. Изменения были анонсированы на сайте организации, сообщает издание 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В коде продуктов проекта Chromium, в который входит браузер Chrome, исчезнут фразы blacklist и whitelist (с английского "черный список" и "белый список"). По словам участников проекта, данное нововведение было принято в рамках борьбы с расизмом. В этой связи Chromium порекомендовал программистам использовать "более инклюзивные термины".

В сообщении также говорится, что используемые в коде blacklist и whitelist будут заменены на фразы blocklist и allowlist (с английского "заблокированный список" и "разрешенный список"). По словам программистов, переименования не привнесут никаких функциональных изменений в работе проекта и браузера.

Журналисты отметили, что рекомендация использовать расово нейтральные термины в проекте Chromium появилась в октябре 2019 года. Издание отметило, что во многих разделах кода встречаются упоминания blacklist и whitelist.